Разочарование пришло откуда не ждали. Делегация Чеченской Республики, побывав с рабочим визитом в Ереване, возложила цветы к мемориалу «жертв геноцида». Неизвестно, согласовано ли было это посещение с Рамзаном Кадыровым, или нет, однако факт остается фактом.

В щепетильных вопросах, так или иначе затрагивающих межцивилизационный мотив, глава Чечни всегда принципиален и даже бескомпромиссен, и подходит к каждой детали скрупулезно. Он не может не знать, что армяне навязывают сообществу байку о «геноциде» в привязке с выпуклой идей межрелигиозного противостояния. Так мусульмане выставляются в образе заклятых врагов христианства. Видится странным, что посланцы Чечни, зная хроническую болезнь армян, посетили злополучный комплекс, поневоле смирившись с ложными обвинениями.

Вполне возможно, что армянская сторона схитрила, не указав в предварительных согласованиях программы визита посещение мемориала, и уже после приезда гостей поставила их перед фактом.

Кстати вспомнить, что для армянской стороны это обычная практика. Очень часто фальшивый прием используется для препровождения гостей Армении в оккупированный Карабах. Под видом экскурсии они вопреки желанию приезжих привозят их на временно оккупированные азербайджанские земли, навязывая им ложное представление о псевдосуверенитете «нкр».

После пересечения границы с непризнанной республикой в обязательном порядке проводятся картинные пограничные процедуры и формальности с проставлением печатей несуществующего государства в паспортах иностранных граждан. Этим создаются проблемы для иностранцев с азербайджанскими властями, но провокаторов это ничуть не тревожит.

Вполне допустимо, что и тех, кто заранее заявляет о нежелании посетить памятник «жертвам геноцида», они обманным путем заводят туда. В любом случае чеченцы, если заранее и знали о плаксивом пункте протокола, то совершили непростительную ошибку, и на то есть объяснения.

Придуманные истории о «геноциде», не находя подтверждений в отшумевших реалиях, играют роль агитационной декорации, позволяющей скрыть преступления армянских бандитов времен первой мировой войны.

Организованные формирования воевали тогда не только против османских властей. Они объявили войну всем мусульманам. Соединения Андроника, Амазаспа, Дро и других живодеров не щадили никого, в том числе и чеченцев, которые жили в Османской империи, и, сохраняя лояльность Стамбулу, воевали как на фронтах мировой войны, так и на Востоке страны.

То была война армян против мусульман, и радиус бесчинств был огромен. И говорить о том, что армянские каратели церемонились с курдами, чеченцами, евреями, не приходится.

О Кавказе и вовсе говорить не приходится. Если армянские каратели дошли до Губинского уезда, где страшных бед досталось и местным евреям, лезгинам и другим меньшинствам, становится понятно, почему сегодня фальсификаторы безуспешно ретушируют мозаику минувших событий. Совершенные армянами преступления не имеют срока давности, и их замолчать невозможно.

Не так давно Рамзан Кадыров провел многотысячную акцию протеста перед посольством Мьянмы в Москве и миллионный митинг в Грозном в защиту прав мусульман Ракхайна. Он также выразил готовность расстаться со своим постом ради того, чтобы охранять мечеть Аль-Акса в Палестине от рьяных сионистов. Этим он подтвердил преданность идеалам защиты ислама и единоверцев.

Многие его критики задаются вопросом – какие цели он преследует. Возможно, он представляет себя лидером мусульман современной России, считает моральным долгом солидаризироваться со всеми, кто в группе риска и вне пределов его страны. Но может ли получиться так, что Рамзан Кадыров не осведомлен о преступных деяниях армян в Турции и Азербайджане, где зоологическая антимусульманская и антитюркская ненависть не имеет аналогов? В это трудно поверить.

Посланцы Чечни, будучи в Армении, вели переговоры о восстановлении армянской общины города Грозный, обсуждали возможности сотрудничества армянских и чеченских общин в других странах. На первый взгляд цели и задачи благородные.

Но если их рассматривать в контексте реалий, которые воцарились в нынешней Армении с ее моноэтнической композицией, да еще и с присущими большинству народа страны тюрко и исламофобством, то все выглядит абсолютно реалистично.

Кстати, Рамзану Кадырову ли об этом не знать?! Вспоминается история недавнего прошлого, когда глава Чечни буквально поднял на ноги всех в своей республике в связи с намерениями армянского бизнесмена взять в жены известную чеченскую исполнительницу Хеди Хамзатову. Тогда он изрек: «Если чеченская девушка выйдет замуж за армянина, то нам позор». Он даже на заседании правительства республики поделился о деталях операции по спасению соплеменницы.

Маловероятно, что с тех пор представления чеченского лидера, его окружения и сограждан об армянах сильно изменились. Хотя можно допустить эволюцию восприятий. Даже если это и имеет место, надо знать, что армяне в своих пристрастиях неизменны, и для них все мусульмане, тюрки – заклятые враги, а болезнь их неизлечима. С этой колокольни и надо рассматривать армянский национализм, который даже по прошествии целого века не только не угас, но даже укрепился. Но и это не главное в исследуемой истории.

Комплекс Цицернакаберд по своей сущности – это не мемориал «геноцида», а памятник-предупреждение людям о том, насколько опасно для сообщества самовосхваление, самообольщение и самовлюбленность одной конкретно взятой идентичности. Посещая его, надо чтить память не кровожадных армянских преступников, а тысяч безвинных людей, что стали их жертвами.

Небезынтересно знать, прониклись ли этой мыслью посетившие Армению чеченцы?!

Тофик Аббасов, автор Minval.az