В селе Бестужевском вблизи Сочи 13 марта пропала 5-летняя Вероника Тришкина.

Как сообщают российские СМИ, гражданин Азербайджана Мурад Шахмирзаев первым сообщил в полицию о пропаже своей падчерицы 5-летней Вероники Тришкиной. Девочка пропала 13 марта, в тот же вечер после звонка правоохранителям исчез и сам Мурад.

Мать пропавшей девочки родила третьего ребенка. Женщина оставила его в роддоме и ринулась на поиски своей маленькой дочки. По ее словам, Вероника никогда не выходила за двор без взрослых.

Тетя девочки рассказала, что отчим Мурад вечером с маленьким сыном пошел к банкомату снять деньги, а Веронику оставил во дворе. Когда вернулся, девочки уже не было. Около трех часов мужчина сам искал пропавшую падчерицу, но потом сообщил о случившемся родственникам. После этого пропал, а полуторогодовалого ребенка оставил родне.

Мурад Шахмирзаев был задержан следователями и уже дал признательные показания.

Со слов подозреваемого, в минувший понедельник он остался с девочкой один дома – ее мама в тот день была в больнице. По его утверждению, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, «за что он несколько раз ударил ее в область груди» и уложил спать.

Утром мужчина вышел в магазин, а вернувшись, нашел девочку мертвой. После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина рассказал соседям о «пропаже» ребенка и начал «поиски», а затем перестал выходить на связь. Позже его нашли в одном из хостелов в Адлерском районе.

Впоследствии мужчина рассказал следователям, где именно он оставил мертвого ребенка. Его показания подтвердились — тело нашли в указанном месте.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить, что именно стало причиной смерти.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого. За убийство малолетней ему может грозить вплоть до пожизненного срока заключения.

Также отмечается, что отчим девочки находился на территории России нелегально.

Minval.az