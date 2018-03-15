Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан является жертвой агрессии и оккупации со стороны Армении. Армения не хочет освобождать оккупированные азербайджанские территории – Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов. Вооруженные силы Армении незамедлительно должны быть выведены с оккупированных территорий, азербайджанцы должны вернуться в свои дома. Конфликт должен быть решен в рамках резолюций ООН, норм международного права и территориальной целостности. К Армении должны быть применены санкции», — сказал И.Алиев в четверг, выступая на VI Глобальном Бакинском форуме. Его слова приводит Интерфакс.

Он отметил, что Армения нарушает резолюции Совбеза ООН на протяжении свыше 20 лет.

По его словам, текущий статус-кво по конфликту является неприемлемым, что признают и главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция). «Изменение статус-кво возможно путем начала деоккупации наших земель», — подчеркнул президент.

И.Алиев добавил, что азербайджанцы на протяжении многих веков проживали в Нагорном Карабахе. «На оккупированных территориях уничтожены наши исторические и религиозные памятники. Это все подтверждается со стороны ОБСЕ, которая направила на эти территории две миссии», — подчеркнул президент.

«Этот конфликт не только является самой большой несправедливостью современной истории, он еще является источником постоянного напряжения и нестабильности в нашем шатком регионе. Поэтому, как только мы добьемся решения этого конфликта на основе норм и принципов международного права, резолюций Совбеза ООН и хельсинского заключительного акта, мир придет в этот регион», — сказал президент Азербайджана.