«Этот форум проводится уже в шестой раз, он превратился в престижную международную платформу. Уверен, что на Форуме мы обсудим наиболее актуальные вопросы международной повестки, выдвинем инициативы по обеспечению стабильности».

Как сообщает АПА, об этом на церемонии открытия VI Глобального Бакинского форума на тему «Отождествление противоречий для создания инклюзивных обществ» в Баку заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Говоря о проведенных в Баку международных мероприятиях, о Европейских играх и Играх исламской солидарности, президент сказал, что на этих мероприятиях собираются вместе представители разных национальностей, разных взглядов: «Начавшийся с 2008 года Бакинский процесс – очень важный процесс. Для налаживания взаимопонимания между народами и государствами в рамках Бакинского процесса ведется большая работа. Наши усилия направлены на усиление стабильности, безопасности и взаимопонимания».

Коснувшись темы толерантности в Азербайджане, глава государства сказал, что Азербайджан в этой сфере представляет собой пример толерантности в мире.

Глава государства поблагодарил сопредседателей и участников VI Глобального Бакинского форума.

Minval.az