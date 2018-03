Глава итальянского дома моды Versace Донателла Версаче отказалась от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.

Как передает Лента.ру, об этом она заявила в интервью журналу 1843.

«Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным», — пояснила она свою позицию.

При этом издание отмечает, что на момент публикации статьи сайт Versace по-прежнему предлагает посетителям украшенные мехом пальто.

17 декабря 2017 года об отказе от использования меха заявилаамериканская компания Michael Kors, решение коснется и британской марки Jimmy Choo, которая была куплена Michael Kors в июле более чем за 1,1 миллиарда долларов. Решение было принято после встречи с представителями организации по защите прав животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).

В октябре 2017 года об отказе от натурального меха объявил итальянский дом моды Gucci. Первая коллекция, поддерживающая новую политику бренда, выйдет весной 2018-го.