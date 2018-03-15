Сегодня в Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Отождествление противоречий для создания инклюзивных обществ».

Как сообщает АПА, на церемонии открытия выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На церемонии открытия также выступят сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка (1992-2000) Исмаил Серагельдин, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, будут зачитаны адресованные форуму обращения президента Италии Серджио Матареллы, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Папы Римского Франциска и генсека ООН Антонио Гутерреша.

Выступлением сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви, бывшего президента Латвии (1999-2007) Вайры Вике-Фрайберги церемония открытия завершится.

В рамках трехдневного VI Глобального Бакинского форума будут проведены панельные обсуждения «Понятие силы: большие силы и другие», «Новые силы», «Большинство против меньшинства», «Региональная безопасность, региональный мир: Ближний Восток», «Сегодня и завтра Балканского региона: «основа региональной безопасности или новая геополитическая шахматная доска?», «Как можно понять внешнюю политику Китая», «Капитализм: Экономическое развитие противоречит деградации окружающей среды?», «Преимущества интернета и созданные им трудности», «Пробелы между поколениями: Молодежь говорит, мы слушаем», «Наука и политика» и «Религиозно-культурное разнообразие — что важнее для политического лидерства?».

Minval.az