Как известно, роскошный 5-звездочный отель Mardan Palace, принадлежавший миллиардеру азербайджанского происхождения Тельману Исмаилову, был продан за долги турецкому Халк банку.

Как сообщает портал «РусТуркей», теперь в турецких СМИ появилась информация о том, что у отеля может появиться новый владелец. Им может стать один из крупнейших участников отельного рынка Турции компания Rixos Group. Rixos Group со штаб-квартирой в Арабских Эмиратах, сегодня владеет 29 отелями класса «люкс» в разных странах мира, в том числе — в Турции, Эмиратах, Ливии, Казахстане, России, Хорватии, Швейцарии, Египте, Азербайджане и Украине.

Интерес компании к приобретению «Мардан Пэласа» подтвердил глава «Риксос Груп» Феттах Таминдже, однако добавил, что пока находится на стадии переговоров и ближайшие результаты этих переговоров станут достоянием гласности не ранее следующей недели.

Minval.az