Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совбеза ООН.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство России.
Уточняется, что речь идет о проекте заявления по инциденту в британском городе Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — говорится в сообщении.
14 марта по требованию Великобритании прошло заседание Совбеза ООН.
В ходе него постпред России Василий Небензя, в частности, потребовал от Британии, которая указывает на причастность России к отравлению, предоставить доказательства.
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