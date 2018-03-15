Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совбеза ООН.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство России.

Уточняется, что речь идет о проекте заявления по инциденту в британском городе Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — говорится в сообщении.

14 марта по требованию Великобритании прошло заседание Совбеза ООН.

В ходе него постпред России Василий Небензя, в частности, потребовал от Британии, которая указывает на причастность России к отравлению, предоставить доказательства.

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