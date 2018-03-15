Москва как минимум симметрично ответит на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.

Об этом рассказали «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.

«Часть британских дипломатов будет выслана из России», — уточнил один из собеседников. Кроме того, по его словам, в отношении британцев может быть реализован «американский сценарий, то есть число дипломатов из Великобритании, которых попросят покинуть Россию, может оказаться гораздо больше, чем 23».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подтвердил, что «ответ России будет равноценным, а может и жестче». При этом, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что до разрыва дипломатических отношений дело вряд ли дойдет.

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