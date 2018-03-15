Сын президента США Дональд Трамп-младший разводится с женой Ванессой.

Об этом, согласно информации «Газеты.ру», сообщает Page Six со ссылкой на многочисленные источники.

«Проблемы были в течение долгого времени. Они (Трамп-младший и его жена) надеялись остаться вместе до конца срока (полномочий президента США Дональда Трампа), но решать проблемы становится все труднее», — сказал один из источников.

Отмечается, что процесс развода официально не начат, однако пара планирует скоро подать заявление.

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