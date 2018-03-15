Азербайджан занял 87-е место в списке самых счастливых стран по версии ООН. Всего в рейтинге The World Happiness Report 156 стран. Грузия оказалась на 128-ом месте, Армения – на 129-ом.

При оценке страны учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

Самой счастливой страной оказалась Финляндия. На второй позиции оказалась Норвегия. Кроме того, в топ-10 попали Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Minval.az