Президент США Дональд Трамп считает, что Россия виновна в случившемся с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери, заявил журналистам представитель Белого дома Радж Шах, передает РИА Новости.

«Я не буду забегать вперед о каком-либо возможном заявлении (по этому поводу), но я скажу, что, как президент заявил вчера, определенно представляется, что Россия действительно совершила это, основываясь на тех доказательствах, которыми располагает Великобритания. Президент действительно заявил премьер-министру (Терезе Мэй) вчера по телефону, что США на 100% поддерживает нашего союзника Великобританию по этому вопросу», — сообщил он.

Шах добавил, что он не знает ни о каких независимых оценках США по этому вопросу.

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