Великобритания готова применить в отношении России новые ограничительные меры, если ее реакция на шаги, объявленные в среду премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, будет «непропорциональной». Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Press Association со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

«Хотя мы огласили сегодня наш ответ, для нас остаются доступными другие возможности», — приводит агентство слова неназванного представителя правительства. «В случае необходимости могут быть задействованы возможности в сфере экономики, дипломатии, законодательства и безопасности», — заявил он.

«Если мы не почувствуем, что то, что мы сделали до настоящего момента, привело в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе к требуемому результату — не изменило поведение Кремля, — то мы заново оценим и пересмотрим их [меры]», — добавил источник.

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