Совет Безопасности ООН начал обсуждение инцидента в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в закрытом формате.

Как передает РИА Новости, встреча проводится по инициативе Великобритании. Заседание должно было начаться в 15.00 проходить в открытом формате. Однако в данный момент члены Совбеза проводят консультации за закрытыми дверями.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы Скрипаля причастна РФ. Российская сторона это отвергает.

В британском городе Солсбери 4 марта без сознания были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании в ходе собственного расследования пришло к выводу, что Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения класса «Новичок».

Позже стало известно, что Великобритания на заседании Совета безопасности ООН обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля заявила, что Россия ответственна за инцидент в Солсбери.

«Я хочу с самого начала чётко заявить следующее: США проявляют абсолютную солидарность с Соединённым Королевством. США считают, что Россия виновна в нападении на двух человек в Соединённом Королевстве с использованием боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия», — сказала Хейли.

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