Громкий дипломатический скандал, который фактически поставил Великобританию и Россию на грань разрыва дипломатических отношений – одна из главных новостей ведущих мировых СМИ.

Как известно, после сообщения об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне Великобритания приостановила двусторонние контакты с РФ и даже отозвала приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

Между тем, именно на фоне информации об отравлении Сергея Скрипаля особое внимание привлекла неожиданная смерть соратника российского олигарха Бориса Березовского, бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Его гибель в Великобритании посчитали не случайной.

Говоря о смерти Николая Глушкова в Лондоне упоминают, что он – критик и противник Владимир Путина.

Английские СМИ начали ворошить прошлое Глушкова и его семьи. И вот, как пишет британское издание The Sun, обнаружился даже «азербайджанский след», сообщает Minval.az.

Наталия Глушкова, нашедшая своего отца мертвым 12 марта, как оказалось, была совладельцем роскошного клуба-бутика «для джентльменов», предпочитающих роскошный образ жизни.

Находился этот клуб-бутик в Баку. Здесь, судя по описанию, можно было приобрести «высококачественные мужские аксессуары», а также получить заказы от избранных брендов.

The Sun отмечает, что аналогов такого эксклюзивного места в Азербайджане не было.

Minval.az