Араба из Катара оштрафовали за незаконную охоту в Азербайджане. Точнее, иностранец не успел поохотиться, как сотрудники министерства экологии и природных ресурсов АР задержали его.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов АР.

Так, согласно информации, предоставленной Минэкологии, 13 марта в 14:30 на территорию Национального парка Аггель незаконно проник автомобиль марки Niva с государственными знаками 49-BF-118. Инспекторы остановили машину и провели обыск. Во время проверки в машине были найдены сети для ловли сокола, голубь и специальное оборудование для вычисления местонахождения птиц.

Выяснилось, что владелец найденных в машине предметов — гражданин Катара Саиф Мубарак Аль-Хажри. За административное правонарушение к катарцу применен штраф в размере двух тысяч манатов.

Рейды по выявлению незаконной охоты продолжаются.

Minval.az