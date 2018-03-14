Азербайджан и Турция реализуют проекты глобальной значимости, сказал находящийся в Баку премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на встрече с азербайджанским коллегой Артуром Расизаде.

По мнению премьера, реализуемые Азербайджаном, Турцией и Грузией совместные крупномасштабные проекты вносят значимый вклад в развитие сотрудничества в регионе.

Одним из таких проектов является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в прошлом году. Как отметил турецкий премьер, эта железная дорога имеет большое значение с точки зрения восстановления исторического Шелкового пути, а также развития международных грузоперевозок. Он также отметил значимость взаимных инвестиций в развитии экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В свою очередь, Артур Расизаде отметил, что Азербайджан активно следит за событиями в Турции. Премьер подчеркнул, что две братские страны — Азербайджан и Турция — успешно развиваются, и добавил, что две страны всегда будут рядом друг с другом.

Minval.az