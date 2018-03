Британское министерство иностранных дел опубликовало презентацию, в которой наглядно объяснило, как работает российская агрессия. Ролик доступен в Twitter. В нем британская сторона приходит к выводу, что «Кремль хочет разрушить существующую систему миропорядка». Об этом пишет «Лента.ру».

Презентация начинается со слов «использование нервно-паралитического вещества последовало за хорошо организованной схемой агрессии российского государства». Затем британцы вспоминают, как в 2006 в Лондоне был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. После этого обозначаются примечательные, с точки зрения ведомства, даты: «демонстрация неуважения к территориальной целостности Грузии в августе 2008-го»; «аннексия Крыма в 2014-м»; «кибератака на немецкий парламент в 2015-м» и другие.

Последними событиями в цепочке называются «кампания по кибершпионажу на Украине в 2017-м» и «нарушение Россией воздушного пространства некоторых стран в 2018-м».

Ранее 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и сообщила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Тереза Мэй потребовала от Москвы правдоподобных объяснений. Москва обвинения отвергла и заявила, что не будет отвечать на ультиматумы до ознакомления с материалами следствия.

The use of a nerve agent in Salisbury follows a well-established pattern of Russian state aggression pic.twitter.com/eY4Vy1pw9t

— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 14 марта 2018 г.