Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству центральной больницы в Губинском районе.

В распоряжении говорится, что с целью строительства центральной больницы в Губинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Минздраву будет выделено 7,55 млн. манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, Министерству финансов — обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az