Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику британского премьера Терезы Мэй в адрес главы ведомства Сергея Лаврова. Об этом Захарова написала в фейсбуке.

Захарова посчитала, что Мэй в ходе выступления перед парламентариями по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля заявила, что Лавров недостоин своего поста.

«Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон», — написала Захарова.

В действительности Мэй, 14 марта выступившая в британском парламенте, не произносила подобную фразу. Ее автором стал лидер лейбористов Джереми Корбин, взявший слово после премьера, и его высказывание было адресовано не к российскому министру, а к главе МИД Великобритании Борису Джонсону.

Как уточняют британские журналисты, министр перебил Корбина, и тот заявил, что не понял, что сказал Джонсон. Также лидер лейбористов добавил, что поведение Джонсона унижает возглавляемое им ведомство. Полную фразу Корбина, из которой следует, что критика адресована британскому министру, приводит и RT.

Мария Захарова также заявила, что премьер Великобритании Тереза Мэй отозвала приглашение в страну, которое было адресовано министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Однако, по словам Захаровой, он его и не принимал.

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