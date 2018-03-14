Журналисты выяснили размер наследства, которое актер Олег Табаков оставил после смерти. Стоимость недвижимости скончавшегося артиста составляет более 600 миллионов рублей, пишет российский интернет-портал dni.ru со ссылкой на риелторов.

Табаков, по информации портала, владел тремя квартирами в Москве, стоимость которых превышает 200 миллионов рублей, и загородным домом с участком площадью два гектара за 400 миллионов. Портал также выяснил, что на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова артист зарабатывал почти миллион рублей в месяц. Вместе с другими заработками ежемесячный доход Табакова составлял около двух миллионов рублей.

Minval.az