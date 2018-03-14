Высылка 23 российских дипломатов подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Это будет самая большая высылка более чем за 30 лет, и это отражает тот факт, что это не первый раз, когда российское государство действует против нашей страны. Благодаря этой высылке мы фундаментально подорвем работу российской разведки в Великобритании на долгие годы. А если они попытаются восстановить работу, мы помешаем им это сделать», — сказала Мэй. Ее слова приводит РИА Новости.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство.

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