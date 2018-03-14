Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон будет замораживать российские госактивы, если будут доказательства, что они использовались против безопасности страны, сообщает Bloomberg.

«Мы будет замораживать российские государственные активы, если у нас будут доказательства, что они могли быть использованы для угрозы жизни и собственности граждан или резидентов Великобритании», — сказала Мэй.

Она также добавила, что Британия усилит проверки на частных рейсах из РФ в страну, таможни и грузов.

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