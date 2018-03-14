Сегодня председателю Союза писателей Азербайджана, народному писателю, видному литератору и общественному деятелю Анару исполняется 80 лет.

Как сообщает Report, министр культуры и туризма Абульфас Гараеввручил в Союзе писателей юбиляру «Почетный диплом президента Азербайджанской Республики».

А.Гараев поздравил юбиляра, пожелал ему крепкого здоровья, долгой жизни и новых творческих успехов.

На встрече был выдвинут ряд предложений. А.Гараев предложил провести в ближайшее время в Гейчае дни литературы.

В свою очередь, народный писатель выразил главе государства Ильхаму Алиеву глубокую признательность за поздравительное письмо и награждение.

На мероприятии также присутствовали первый заместитель министра Вагиф Алиев, секретари Союза писателей Азербайджана.

Напомним, что 13 марта президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии и пропаганде азербайджанской культуры Анара Расул оглу Рзаева «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики».

Глава государства также направил Анару поздравительное письмо по случаю 80-летнего юбилея.

Minval.az