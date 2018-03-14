Необычную находку сделал 56-летний работник пекарни в немецком городе Франкфурт-на-Майне. В мусорном баке он обнаружил кейс, открыв который увидел аккуратно сложенные пачки евро, передает Корреспондент, со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Обнаруженные деньги мужчина не присвоил, а отнес в ближайшее отделение полиции. Уже там выяснилось, что все купюры в кейсе были фальшивками. За такое образцовое поведение мужчина получил благодарность от стражей правопорядка. На данный момент фальшивые деньги изъяты, полиция пытается выяснить, кто их изготовил.