Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, а также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

Об этом в ходе выступления в парламенте заявила британский премьер Тереза Мэй, передает Minval.az со ссылкой на RT.

«У нас очень простой подход в отношениях с Россией: доверяй, но проверяй. Я всё ещё полагаю, что не в наших государственных национальных интересах прерывать все виды диалога между Россией и Великобританией, но после этого омерзительного акта против нашей страны отношения уже не могут оставаться теми же. Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Россией и Британией», — сказала она.

Премьер подчеркнула, что также британская сторона отзовёт приглашение Лаврову посетить Великобританию.

«И мы убедимся в том, чтобы ни члены королевской семьи, ни члены правительства не присутствовали на чемпионате мира 2018 года в России», — добавила Мэй.

При этом она отметила, что Британия не станет полностью разрывать отношения с Россией.

«Не в наших национальных интересах полностью разрывать отношения и диалог с Россией. Но в свете случившегося… отношения наших стран не могут быть обычными», — заключила она.

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