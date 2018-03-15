Общеизвестный факт, что наркотики могут даже из самого замечательного и красивого человека превратить в «чудовище» и развалину. Запрещенными препаратами уничтожают свою жизнь не только обычные люди, но и талантливые знаменитости, кумиры миллионов, которые должны подавать пример своим фанатам по всему миру.

Издание Womanadvice показывает, как сильно изменились и угробили свою жизнь знаменитости, принимавшие наркотики.

Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон была одной из самых выдающихся певиц в истории мировой музыки, но, к сожалению, из-за пристрастия к наркотикам ее звездная жизнь и слава оборвались довольно рано.

Уитни начала употреблять марихуану и кокаин еще в середине 90-х и неоднократно ложилась на лечение в специализированные клиники, однако усилия врачей оказались напрасными: певица так и не избавилась от зависимости.

11 февраля 2012 года она была найдена мертвой в своем гостиничном номере. Экспертиза выяснила, что звезда захлебнулась в ванной; а в ее крови были найдены марихуана и кокаин… По словам эксперта, носовая перегородка Уитни была буквально «дырявой» от постоянного употребления гибельного порошка.

Линдси Лохан

Линдси Лохан могла бы стать одной из самых успешных актрис Голливуда. В 20 лет она обладала потрясающей красотой, отменной работоспособностью и недюжинным талантом. К сожалению, все блестящие перспективы были перечеркнуты наркотическими препаратами и алкоголем, к которым Линдси пристрастилась на самом пике своей популярности.

Актриса начала наплевательски относиться к работе, неоднократно попадала в аварии и даже несколько раз была поймана на попытках воровства. Пагубные привычки не замедлили сказаться и на ее внешности: сейчас выглядит на 10 лет старше. Из-за неухоженной внешности и необязательности ее практически перестали приглашать на съемки.

Чарли Шин

Впервые Чарли Шин попал в реабилитационную клинику в 1990 году и с тех пор стал там частым гостем. К сожалению, проблемы с наркотиками и алкоголем есть у него и в настоящее время.

Бритни Спирс

Бритни Спирс очень рано стала знаменитой и, вероятно, не смогла выдержать испытания славой. В 2007 году, после тяжелого бракоразводного процесса с Кевином Федерлайном, звезда бросилась во все тяжкие. Весь год в СМИ появлялись сообщения о ее неадекватных поступках, связанных с приемом наркотиков и алкоголя. Бритни побрилась налысо, устраивала дикие истерики и даже провела некоторое время в психиатрической больнице.

К счастью, певице удалось вовремя остановиться.

Аманда Байнс

Первые проблемы с наркотиками у звезды «Отличницы легкого поведения» начались в 2009 году, а уже в 2014 Аманда попала в больницу из-за своих неадекватных поступков. Запрещенные препараты просто чудовищно изменили внешность актрисы и погубили ее карьеру. Она выписалась из больницы, но в кино больше не снималась.

Эми Уайнхаус

С 14 лет британская певица употребляла антидепрессанты, а в 20 уже сидела на тяжелых наркотиках. За несколько лет она превратилась в наркоманку с неряшливой внешностью. Она прекрасно понимала, что опустилась на самое дно, но ничего не могла поделать со своей зависимостью.

В 2011 году 27-летняя Эми Уайнхаус умерла от алкогольного отравления. Ее изможденный наркотиками организм не смог справиться с тремя бутылками водки, которые звезда выпила в своей квартире.

Джиа Каранджи

Джиа Каранджи была одной из самых первых супермоделей. В 17 лет она приехала в Нью-Йорк, где началась ее головокружительная карьера. Уже после первых успехов в модельном бизнесе Джиа начала посещать ночные клубы, где постепенно «подсела» на наркотики: сначала это был кокаин, а затем и героин.

Вскоре фотографы начали замечать изменения в поведении Джии, она стала очень импульсивной, опаздывала на съемки, закатывала истерики, а иногда и вовсе засыпала перед камерой. Чтобы скрыть следы инъекций на ее руках, фотографии приходилось подвергать серьезной обработке.

В конце концов, все фотографы отказались с ней работать, и Джиа вынуждена была жить на пособие по безработице. При этом ее потребность в наркотиках все увеличивалась, а денег на новые дозы катастрофически не хватало, и это вынудило бывшую супермодель заняться проституцией. В 1986 году у Джии был обнаружен СПИД, и вскоре она умерла. Ее тело было настолько изуродовано болезнью, что 26-летнюю женщину пришлось хоронить в закрытом гробу.

Макколей Калкин

Макколей Калкин полюбился зрителям за роль проказника из рождественской комедии «Один дома». К сожалению, с годами этот очаровательный мальчишка с милой улыбкой превратился в худосочного сутулого мужчину с болезненно бледным лицом и впалыми щеками. А виной всему наркотики… Впрочем, в последнее время ходят слухи, что он наконец-то избавился от пагубной привычки.

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