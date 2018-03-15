Журналисты любят шокирующие заголовки и будоражащие воображение преамбулы, но сегодня вероятно не будет преувеличением сказать, что со времен Второй мировой войны мир еще не подходил так близко к краю пропасти. Карибский кризис и другие острые моменты «холодной войны», с которыми любят сравнивать нынешнее противостояние России и Запада, после недавних заявлений официальных представителей США и РФ по ситуации в Сирии могут показаться детскими игрушками. Об этом пишет «Росбалт».

Уже две недели сирийские правительственные силы и иранцы при поддержке российской авиации и военных советников наносят массированные удары по пригородному району Дамаска — Восточной Гуте. По данным международных организаций, ситуация здесь близка к гуманитарной катастрофе. За это время здесь были убиты более 600 человек, включая не только представителей вооруженной сирийской оппозиции, но и мирных граждан. Ранены более 2000 человек. Причем на протяжении долгого времени мирные жители не могут покинуть этот район.

Когда обсуждение критической ситуации в Восточной Гуте было поднято на международный уровень, Москва отреагировала в своей привычной манере. Вначале все было объявлено спланированной информационной кампанией против России, а затем прозвучало заявление, что РФ не против того, чтобы создать «гуманитарный коридор» для выхода мирных жителей из района боевых действий. Однако, судя по всему, пока это намерение осталось в основном просто словами.

На днях США официально призвали Совет Безопасности ООН принять решение по Восточной Гуте. Вразумительного ответа не последовало, так что 12 марта постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что ее страна может начать действовать самостоятельно.

«Это не тот путь, какой бы мы предпочли, но тот, к какому прибегали раньше и готовы прибегнуть сейчас. Когда международное сообщество отказывается от действий, наступает время отдельных стран принять собственные меры», — сказала Хейли. Дабы не быть голословной, она напомнила, что в 2017 году после подобного предупреждения американцы со своих кораблей в Средиземном море уже наносили ракетный удар по авиабазе правительственных сил Сирии Эш-Шайрат. По их данным, именно оттуда поднялся самолет, сбросивший бомбы с зарином на поселок Хан-Шейхун, контролируемый сирийской оппозицией.

Напомним, что недавно американцы после подобного предупреждения уничтожили колонну ЧВК Вагнера, которая перед этим обстреляла штаб курдской вооруженной оппозиции под Дейр-эз-Зором.

В обоих случаях никакого ответа или попыток противодействия со стороны Вооруженных сил РФ не наблюдалось. Однако сейчас все может измениться. Во-первых, потому что разгром ЧВК Вагнера крайне болезненно был воспринят в российском обществе, во-вторых, буквально на носу президентские выборы в России, и Кремлю нужно хоть как-то попытаться подправить свое пошатнувшееся после этих американских ударов реноме.

Таким образом на наших глазах сейчас в Сирии сложилась ситуация, когда обе стороны — и США, и Россия — не могут отступить. Американцы — потому что уверены в своем превосходстве, подкрепленном двумя оставшимися безответными ударами по пророссийским и прокси-российским силам. РФ — потому что дальнейшее «проглатывание» американских ударов будет означать признание военного превосходства Соединенных Штатов.

Буквально на следующий день после заявления Хейли в ООН начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов заявил, что в случае «возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия, как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

«Носители» ракет, если кто не понял, это самолеты и боевые корабли США. Таким образом, можно констатировать, что мир сегодня замер в полушаге от открытой российско-американской войны в Сирии.

В этой связи возникают следующие вопросы: готовы ли американцы выполнить свое обещание и нанести удар по сирийским правительственным силам и российским подразделениям в Дамаске и его окрестностях? В свою очередь, готова ли Москва на деле реализовать угрозу, озвученную Герасимовым, и нанести удары по американским ракетам, боевым самолетам и кораблям, то есть вступить в открытые боевые действия с США?

Эксперт по Ближнему Востоку Михаил Магид охарактеризовал ситуацию в Восточной Гуте как геноцид. По его словам, «наступлением на Гуту, которое уже привело к большим жертвам среди мирного населения, по некоторым данным, руководит генерал Сухель Аль-Хасан по прозвищу «Тигр». Он является «звездой» сирийского режима. Наступление развивается успешно, Восточная Гута рассечена на несколько изолированных анклавов, боевики из группировок Джейш аль-Ислам и Файлак ар-Рахман (их около 20 тысяч человек) терпят поражение».

По мнению Магида, есть определенная связь между отставкой главы Госдепа США Рекса Тиллерсона и возможными ударами американцев. «То, что его отправили в отставку сейчас, может свидетельствовать о переменах в политике США. Дело в том, что Тиллерсон был сторонником мягкой линии в отношении режима Башара Асада и стоящих за ним иранцев, чьи войска присутствуют в Сирии. Уход Тиллерсона может привести к ужесточению американской политики. До сих пор Трампа сдерживали от военных акций два человека в администрации — Тиллерсон и руководитель военного ведомства Джеймс Мэттис».

Заявление Герасимова эксперт объясняет тем, что «РФ хотелось бы обезопасить свои войска в Сирии. Они и так уже понесли крупные потери: разгром колонны с представителями ЧВК Вагнера, самолет с десятками военных, упавший в районе базы Хмеймим. Новые потери крайне невыгодны Кремлю перед выборами. Тем не менее, ровно по той же самой причине российские ПВО, скорее всего, не станут стрелять в американцев: никто не хочет нового разгрома».

Магид напоминает, что «российские ПВО не стреляют по израильским самолетам, хотя в 2017 году израильтяне совершили 1000 боевых и разведывательных вылетов, атакуя позиции сил Башара Асада, „Хезболлы“ и иранцев. Российские ПВО ни разу не открывали по ним огонь, хотя израильтяне бомбили российских союзников». Таким образом, считает он, «вероятность крупного конфликта США и РФ сейчас невелика. Но и преуменьшать опасность происходящего не стоит».

Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр и вовсе оценивает опасность такого прямого российско-американского военного конфликта в Сирии как близкую к нулю. Звучащие сейчас с российской и американской стороны взаимные угрозы, по его словам, «не так страшны». «Но движемся мы в опасном направлении», — все же отметил эксперт.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин придерживается прямо противоположного мнения. По его словам, «есть определенная „красная черта“, за которой придется вступать в бой, потому что невозможно уже больше этого не делать».

Шанс прямого военного столкновения между вооруженными силами РФ и США, на его взгляд, сегодня «нулю отнюдь не равен». Он считает, что «это было ясно еще до этих заявлений (Хейли и Герасимова)». Ситуация в Сирии такова, что «неконтролируемая эскалация всегда возможна, если боевые действия внезапно начнутся локально, потому что никто не готов проиграть. И это может привести к чему угодно».

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин уверен, что «если появятся признаки применения химического оружия или ковровых бомбардировок кварталов Гуты, то американцы стопроцентно примут решение о нанесении ударов по частям сирийской армии. С российским ответом будут проблемы, потому что пока не удавалось перехватывать (американские) ракеты».

Удары же по «носителям» американских ракет (кораблям и самолетам ВС и ВМФ США) Шумилин исключил. По его мнению, российские военные на это не решатся «ни за что». Максимум, на что они могут пойти в этой ситуации, это «попытаться сбить ракеты».

«В случае американского удара будет нанесен удар по престижу Арбатской площади (Минобороны РФ) и лично Герасимова. Ситуация малоприятная», — сказал Шумилин. Эксперт уверен, что таким образом угроза прямого военного столкновения между вооруженными силами США и России в Сирии сейчас маловероятна. «Ее сейчас все пытаются обойти. Ответного удара по военным объектам США быть не может», — считает Шумилин.

В то же время он подчеркнул, что «мы сейчас рассуждаем в понятиях здравого смысла. Но если в Кремле и на Арбатской площади заигрались в войнушку, то это другая ситуация и другая история».

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