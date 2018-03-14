Как сообщил глава Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК Ленур Абдураманов, крымчан ждёт яркая и интересная программа. По его словам, на празднике нового года и весны прозвучат народные мелодии и выступят национальные творческие коллективы, которые раскроют богатую и уникальную культуру азербайджанского народа.

Согласно информации издания «Новый Крым», также в рамках праздничного мероприятия состоялась выставка-дегустация национальной азербайджанской кухни, где все желающие могли не только попробовать, но и узнать о происхождении блюд и традициях их приготовления.

Minval.az