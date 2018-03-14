Британия высылает 23 российских дипломатов, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая перед парламентариями, передает Газета.ру.

«Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения о том, как это вещество оказалось в Великобритании», — сказала Мэй.

Дипломаты, идентифицированные как незарегистрированные агенты разведки, должны будут покинуть страну в течение недели.

Премьер-министр Великобритании также заявила, что Россия не предоставила никакого объяснения в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. По словам Мэй, у Великобритании не остается вариантов кроме как признать покушение на Скрипалей незаконным применением силы со стороны России.

По словам Мэй, российские представители ответили на требование объяснить инцидент в Солсбери с «сарказмом и отрицанием».

Кроме того, Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ, в том числе, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

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