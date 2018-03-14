Сотрудниками органов внутренних дел была проведена очередная операция по предотвращению и выявлению киберпреступлений.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о том, что владелец страницы «xaker_telefon_izle» в соцсети Instagram, злоупотребив доверием граждан, путем обмана присвоил принадлежавшую им крупную сумму денег.

В результате оперативно-технических мероприятий было установлено, что владелец данной страницы за деньги якобы с помощью специальных компьютерных программ предлагал такие выдуманные услуги, как «переадресация данных с мобильного телефона», «открытие передней камеры на телефоне», и с помощью этих методов получение информации о передвижении владельца телефона.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что страница «xaker_telefon_izle» принадлежит жителю Агдамского района Нурлану Исмаилову. Он был задержан и привлечен к ответственности. Во время следствия было установлено, что задержанный, завладев личными данными лица, захотел по почте отправить на свое имя 600 манатов. После получения денег, Н. Исмаилов в социальных сетях внес имена этих людей в «черный список».

Таким образом, он обманул примерно 200 человек. Тем, кто отказывался переводить ему деньги, задержанный угрожал распространять их личные данные.

Исмаилов признался, что на своей страничке в «Instagram» давал ложные обещания людям, и обманным путем пытался присвоить их денежные средства.

По указанному факту в следственном отделе Главного управления полиции возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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