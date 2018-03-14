Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России, передает РИА Новости.

«Я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ», — написал Жданов на своей странице в Facebook и прикрепил фотокопию приказа.»

По его словам, соревнования в России являются «опасными» для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ.

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