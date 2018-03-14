Всем известно, что туризм, на который делает ставку Азербайджан – как на одну из основных статей дохода в бюджет, при всей своей коммерческой привлекательности и рентабельности играет так же незаменимую роль в пропаганде и формировании международного имиджа страны.

Встреча с председателем Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахидом Багировым многое прояснила. В своем интервью изданию Minval.az Н. Багиров отметил, что хорошо понимает журналистов, которые пытаются взять интервью именно у представителя частного сектора, потому что именно представитель частного сектора владеет более обширным объемом информации, чем госчиновник, видящий туризм совсем с другой стороны. Представляем вниманию читателей завершающую часть (первая часть) интервью с главой AzTA :

— Я хочу затронуть еще одну очень серьезную проблему, которая, если честно, уже превратилась в огромный наболевший мозоль. Вы когда-нибудь слышали о так называемой «мафии таксистов» в аэропорту?

— Я в курсе, что есть проблемы с таксишниками, отлавливающими клиентов около входа в терминалы аэропорта. Согласно последней информации АЗАЛ, наш национальный авиаперевозчик, совместно с Бакинским транспортным агентством разрабатывает совместный план, благодаря которому эта проблема будет ликвидирована.

— Да, 45 манатов до города, и если на территорию въезжает другое такси, которое, по словам самих же таксишников, не «платит дань» или не заключило устный «договор с полицией», то никто не гарантирует, что чужака не изобьют или не поломают его машину. И с такого вот «Дикого Запада» начинается наша страна! Вы сами понимаете, насколько это неприемлемо. В Европе все такси работают по счетчику, есть особые места для стоянок этих такси, есть специальные зоны на трассе, где клиент имеет право останавливать машину. У нас же до сих пор нет общих правил для работников такси. Неосведомленность туристов, приезжающих в нашу страну – возможность прекрасного заработка для нечистоплотных водил. К примеру, не так давно был случай, когда англичанку от аэропорта до центра «довезли» за 350 долларов. И случай этот далеко не единичный, потому что подобные новости в СМИ появлялись в течении всего летнего сезона.

— Я вас уверяю, люди, которые могут решить эту проблему, уже взялись за работу над проектом. Думаю, что в течении месяца все встанет на свои места. Проблема, которую вы только что описали, имеет место быть и в России, и в Украине, и во многих других странах постсоветского пространства.

— Именно постсоветского, где коррупция и махинации – своеобразный эпический диагноз. В Европе и США к примеру, за такие вот «проблемы» можно огрести реальный срок. Потому там и порядок – в отличии от нашей страны.

— Система извоза пассажиров обязательно должна контролироваться. И не только система извоза. Я приведу пример: туристическая компания-партнер послала в Азербайджан группу туристов в составе 20 человек. «Партнерство» было заключено следующим образом: у турфирмы в Азербайджане есть своя страница на Фейсбуке, между турфирмами активная переписка, стороны приходят к соглашению, азербайджанская «турфирма» принимает запрос. И когда туристы приезжают в Баку, то вдруг оказывается, что отель не оплачен и никто их не встречает. Хотя они перевели полную сумму, и согласно счету-фактуре, эти услуги должны были быть предоставлены азербайджанской турфирмой. Более того, страницу на ФБ можно ликвидировать после такого мошенничества. Легко и просто, и спросить будет уже не с кого. Но стоит отметить, что и наши граждане попадают зачастую в лапы аналогичных мошенников: приобретают турпакеты, которые оказываются на деле «липой».

— В связи со сказанным напрашивается вопрос: не пора ли открывать национальную Букинг-систему по бронированию? В этой системе могут быть зарегистрированы все отели, все квартиры, все фирмы, занимающиеся извозом, рестораны, кафе, бары, бани и так далее – то есть по принципу работы системы AIRBNB.

— На сегодняшний день это не представляется возможным, ибо конкурировать с такой махиной уже невозможно.

— А в качестве пилотного проекта? Мне кажется, стоит запустить. Ведь в этом случае все объекты будут именно надежными, и туристы смогут доверять нашей стране.

— Я советую не забывать о том, что «Букинг.ком», AIRBNB и еще несколько аналогичных реестров — это международные монополисты. Да, в Азербайджане функционируют туристические сайты, но чтобы сайт имел свое будущее, он должен предлагать адекватные условия. А при нынешней политике наших брендовых отелей это невозможно, так как они стараются более поддержать иностранную организацию.

— Предположим, наш соотечественник любит путешествовать по своей стране. И ему необходим отель. Вы же сами понимаете, что в районах Азербайджана мало кто знает о системе Букинга, но зато в районах есть очень хорошие отели – чистые, комфортабельные, уютные. Ваша Ассоциация ведет просветительскую работу с такими отелями в плане размещения информации на Букинге?

— Я вас уверяю, что хозяева этих отелей лучше нас с вами знают, что такое Букинг, как к нему подключиться и каким образом выйти во внешний мир. Их останавливает следующее: отель, который входит в систему Букинга, должен все делать официально. Букинг работает только по перечислению, и в конце предоставляет комиссию. То есть, отель должен будет работать «по белому». Вот вам и ответ на вопрос, почему хозяева этих отелей не желают подключаться к системе. Кроме того, отмечу особо и преимущества туроператоров – в отличии от Букинга. У туроператоров цены бывают на 20-30% дешевле, ив любом случае, если у вас есть какое-то недовольство работой и услугами туроператоров (я имею ввиду не левых, о которых речь шла выше), то вы можете предъявить претензии конкретно туроператорам. Поэтому советую пользоваться услугами местных туроператоров при выезде из страны. Да, никто же не говорит, что в стране работает все на 100% правильно. Есть проблемы. В нашей организации сосредоточены люди, которые независимы ни от кого, они все делают исходя из личного энтузиазма и патриотизма. Это организация, где не зарабатываются деньги, здесь все на общественных началах. Здесь вкладываются не деньги, а человеческий фактор. Поэтому от нас требовать всего и сразу тоже нельзя. В таких случаях мы всегда отвечаем: наша задача – защищать права членов ассоциации туризма, вторая задача – быть мостиком между госструктурами и частным сектором, и третья задача – помогать нашему министерству в деле продвижения туристического потенциала за рубежом. Мы не решаем какие-то глобальные задачи, мы можем только предлагать, но не более.

— Скоро начинается наш главный праздник Новруз Байрамы. Наверняка, ожидается большой наплыв туристов, особенно из мусульманских стран, скажем, из Ирана?

— Большой турпоток из Ирана мы наблюдали на Новруз в прошлом году. Около 80 чартерных рейсов функционировала в преддверии Новруза. И мы способствовали этому. Но я вам скажу, что произошло. Наши некоторые отельеры, возомнившие себя «умниками», моментально подняли цены на период Новруза, и, естественно, остались, как говорится, «в пролете». В Иране сегодня экономическая нестабильность, курс доллара по отношению к национальной валюте очень сильно изменился, и это, сказалось на отпусках граждан Ирана. Кроме того, с 20 марта иранская сторона собирается поднять пошлину на выезд. Раньше каждый турист должен был платить по 15 долларов, а сегодня пошлина эта поднялась в три раза (это было сделано намеренно, чтобы остановить турпоток). И в 2018 году на праздник Новруз иранцев приедет значительно меньше, намного меньше.

— Если говорить про иранцев, то идеальным вариантом было бы обустройство Астары. Это как раз на границе с Ираном.

— Поверьте, со временем все будет. Раньше ведь и Габала была не обустроена, и Гусар. А сейчас это комфортабельные туристические зоны. Будет спрос – будет и предложение. Опять же, приведу в пример Турцию, которая к своему туристическому буму шла десятки лет. Давайте вернемся к «арабской весне», как вы ее назвали в первой части интервью. Я хочу обратиться ко всем тем, кто недоволен наплывом арабских туристов в нашу страну. Весь мир сражается за арабского туриста, а граждане нашей страны почему-то недовольны. На самом деле весь мир заинтересован в привлечении арабского туриста, в том числе Казахстан, Грузия, Таиланд, главным конкурентом которого стал сегодня Азербайджан. И страны эти тратят огромные деньги на привлечение арабского туриста. Кстати, Таиланд считается одной из самых экзотических и довольно дешевых для туриста стран. И сегодня наша страна – его главный конкурент!

— Странно. Таиланд предлагает туристам более обширную и гораздо более интересную программу, нежели Азербайджан.

— Вы были когда-нибудь в Бангкоке, нет? Это очень популярное направление у арабских туристов. Чтобы вы знали: дубайцы, саудиты в основном, приезжают в этот город, пользуются услугами тайской медицины и прочими услугами. А сегодня ситуация поменялась: если раньше от Дубая до Бангкока приходилось лететь 6 часов, то Азербайджан в двух часах лета. Я просто передаю вам информацию бесед, в которых неоднократно участвовал.

— Но получается, что дубайцы выигрывают только во времени, но не в ценах. И потом, есть еще и Пхукет – город, предлагающий разнообразные развлечения, обширную программу и при этом довольно дешевый, во всяком случае, гораздо дешевле, чем Бангкок. Кстати, скажите, сколько стоит зафрахтовать комфортабельную яхту в Азербайджане на сутки? В Пхукете яхта – вместе с командой, с едой и танцорами — стоит всего 90 долларов. А я скажу вам, сколько стоит аренда не комфортабельной, а самой простой яхты в Азербайджане: час – 200 долларов. Разницу чувствуете?

— Согласен. Но арабы не едут к морю, они не любят море. Они едут за природой. Пхукет более популярен у европейцев, у россиян, короче у тех, кто страдает нехваткой витамина D. Кроме того, Азербайджан дешевле. А что касается яхтовой культуры, то она в нашей стране, к сожалению, не развита. И я скажу почему: из-за погодных условий. Баку – город ветров, на море чаще всего погода бывает нестабильной. И я вас уверяю, что если бы яхтовая культура была бы возможной в нашей стране, то и у нас были бы невысокие цены.

— Жаль, конечно, что идея не скоро увидит свет. Тогда можно было бы говорить и о развитии островов – Наргина, Свиного, Жилого. Там же можно было бы и игорные залы открыть.

— Существует фактор нефти, фактор курсирования в акватории пограничных катеров. Данные причины сильно затрудняют работу в этом направлении. Одно время шли разговоры о благоустройстве Наргина, даже был разработан реальный проект. Но потом виток энтузиазма спал (по определенным причинам), и проект в данный момент заморожен.

— Есть еще один немаловажный момент, который очень сильно напрягает. Помните приезжих уличных музыкантов, которых гоняла полиция? С одним из них мы даже делали интервью несколько лет назад. А, тем не менее, бродячие музыканты – это всемирная достопримечательность, и надо бы терпимее к ним относиться. А наша полиция их гоняет, чем вызывает недоумение и неприязнь.

— Понять сотрудников правоохранительных органов можно, хоть я их и не оправдываю. Переход к активному туристическому буму был настолько стремителен, что наша полиция просто не была к нему готова. Опять же, подобные зрелища собирают толпу, а сотрудники полиции всегда бдительны (смеется). И потом, сейчас ситуация все же получше, чем несколько лет назад. Постепенно все придет в норму, и не стоит поверхностно судить по 2-3 частным случаям о стране в целом. Это неправильно, некорректно. Бывает, что и наших туристов обворовывают и обманывают в различных странах мира, к пример, в той же Испании. Но от этого количество азербайджанских туристов в эту страну не сократилось, и никто из них не кричит и не пишет о «дискриминации» и «мошенничестве». Негатив всегда будет присутствовать в любой стране мира и при самом идеальном обществе. Что же касается туризма в Азербайджане в целом, то наша страна идет в правильном направлении. Да, мы могли бы идти огромными шагами, пусть мы идем медленнее, постепенно, что является залогом стабильности. Мы стараемся брать хорошее у разных стран мира, мы гармонично – поверьте! – развиваемся в этой доходной отрасли. Просто очень многие люди делают свои «выводы» по негативным публикациям в СМИ, когда журналист, толком не разобравшись, начинает на скорую руку выпекать «горячий пирожок сенсации». Многие делают выводы по статусам в соцсетях. Таким людям очень хочется сказать: да, проблемы, конечно же, есть. Но не надо разжигать очаг, ведь всегда и всему есть разумное объяснение. Вспомните, какой скандал раздулся в Насиминском районе с этим хостелом. А дело-то на самом деле было пустяковое, и мы легко его решили. Человеческое слово способно разрушить здание, с таким трудом возведенное. В таких случаях я всегда говорю: если у вас, критиканов, есть какие-нибудь дельные предложения – напишите нам на мейл. Возможно, если предложение будет стоящим, мы даже начнем сотрудничать, потому что наша Ассоциация открыта для идей. Но еще ни разу никто из тех, кто яро критикует в соцсетях, не предложил ничего. Человек такое существо, которое никогда и ничем не будет довольно, и кому как не вам это знать. Такие публикации заставляют падать духом энтузиастов, старающихся переменить ситуацию к лучшему. Стоит отметить, что туристический бизнес в Азербайджане развивается стремительно и гораздо быстрее, чем другие отрасли.

Яна Мадатова

Minval.az