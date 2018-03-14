Согласно данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) за 2017 год, Израиль является пятым по величине экспортером вооружений в мире, уступая только США, России, Франции и Германии.

Основными рынками сбыта израильского оружия в 2017 году стали Индия, Вьетнам и Азербайджан. В Индии и Вьетнаме Израиль является вторым по величине поставщиком после России, тогда как в Азербайджане – крупнейшим экспортером вооружений.

При этом в SIPRI отмечают, что оборонные сделки не приносят Израилю плодов на дипломатической арене. Только Индия в последние несколько раз воздерживалась от голосования против Израиля в ООН, тогда как Вьетнам и Азербайджан продолжают поддерживать антиизраильские резолюции.

Среди потребителей иностранного вооружения Израиль занимает 18-е место. За последнее десятилетие в Израиль поставлялось оружие только из четырех стран – США, Канады, Германии и Италии.

Отчет также отмечает, что Израиль впервые с 2011 года поставил вооружения Мьянме (два патрульных катера «Двора»), и второй год подряд не поставляет оружие Турции. Филиппины впервые стали для Израиля значительным рынком сбыта, тогда как Южная Корея в прошлом году не покупала израильских вооружений совсем, а Сингапур – всего на 2 миллиона долларов. Впервые с 2002 года израильское вооружение закупил Кипр.