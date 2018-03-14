Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что город Африн будет взят уже к концу сегодняшнего дня, передает Анадолу.

Выступая в Анкаре, Реджеп Тайип Эрдоган привлек внимание к успешному ходу операции «Оливковая ветвь».

По словам главы государства, участники антитеррористической операции в Африне уделяют особое внимание вопросам безопасности мирных жителей северо-запада Сирии. «Мирных жителей на автомобилях эвакуируют через гуманитарные коридоры в Африне. От террористов можно ожидать все, что угодно. Террористы столь безнравственны и бесчеловечны, что присоединяют взрывные устройства даже к священному Корану. Накануне погиб турецкий военнослужащий, который хотел поднять с земли священную книгу. Террористам чуждо понятие религии», — сказал Эрдоган.

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