Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает «Анадолу», самолет с премьером Турции на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Йылдырыма в аэропорту встречали замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, посол Турции в Баку Эркан Озорал и другие официальные лица.

В поездке премьера Турции сопровождают его супруга Семиха Йылдырым, замглавы парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Мехмет Муш, заместитель председателя Партии справедливости и развития Мехди Экер, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Недждет Унювар и экс-спикер парламента Хикмет Четин.

Сегодня состоится встреча Йылдырыма и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В рамках визита премьер Турции также встретится с азербайджанским коллегой Артуром Расизаде и спикером парламента Огтаем Асадовым.

Завтра премьер Турции примет участие в работе VI Глобального Бакинского форума, в рамках которого проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран.

Minval.az