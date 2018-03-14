Чиновники Сураханского района намерены оставить нефтяников аварийного дома без жилья и компенсации

В редакцию издания Minval.az поступил тревожный сигнал. Но прежде, чем начать повествование, предлагаем читателям вспомнить 2012-й год, когда Государственная нефтяная компания передала, ранее находящиеся на балансе жилищного фонда ГНКАР дома «под теплое крылышко» ИВ. Дома эти были построены в «рабочих поселках» (Пираллахи, Сабунчи, Сураханы) еще во времена СССР. В зданиях проживали работники нефтяного сектора. Стоит отметить, что Госнефтекомпания принимала меры по усовершенствованию жилищно-коммунального хозяйства, руководству жилищно-коммунальными участками, имеющимися на ее балансе, повышению уровня эксплуатации жилищного фонда и объектов, жилищно-коммунального назначения, их благоустройству и защите. Хотя, отнюдь не повсеместно. В очень многих домах представители этого ведомства ремонтировали только кровлю, однако в подъездах царил самый настоящий бардак: не было ни окон, ни дверей, все сыпалось и валилось, лестницы зияли щербинами провалов. В редакцию Minval.az часто поступали письма от жителей этих домов, которые – по их же собственным словам – оставались между этажами, не в силах перепрыгнуть через опасные провалы. И вот в 2012 году дома нефтяников были переданы на баланс ИВ, которая тоже наплевательски относится к их внешнему и внутреннему виду.

Тема сегодняшней заметки – еще один дом (Зыхское шоссе, 43), в котором проживали нефтяники, но только дом этот относительно новый, построенный и сданный в эксплуатацию в 2003 году.

Не так давно по территории Зыха в конце 2016 года активизировался оползневый процесс, что привело к аварийной ситуации: в начале 2017-го года из двух блоков дома 43 были срочно выселены 30 семей. Условия выселения были следующие: выплата на съем жилья составляла сумму 300 манатов на семью из 4-х человек. Если в семье было меньше народу, то и сумма компенсации была гораздо меньше. Интересен факт, что не все получили обещанные «квартиранские» деньги, 8 семей представители ИВ очень долго «кормили завтраками», и вопрос выплаты не решен до сих пор. Остальные вроде бы исправно получали, но только полгода. Затем начались перебои и людям всякий раз приходилось со скандалами и криками «выбивать» деньги из чиновников.

Дальше – больше. На днях к людям обратились представители ИВ, которые заявили: дом в непригодном для проживания состоянии, ремонту не подлежит, будем вас выселять. На руки выдаем по 1000 манатов за квадратный метр, на выселение три дня даем. Если через три дня не заберете свое имущество из квартир, оно останется под развалинами, и вы сами будете в этом виноваты. Но при этом никто из госчиновников не потрудился даже представить жителям копию распоряжения.

Кстати, когда будут выплачены эти «компенсационные средства» — тоже не известно никому. Получается, что дом снесут, а люди останутся ни с чем? И если даже средства за аренду временного жилья выдавались с таким трудом, где гарантия, что каждый житель получит компенсацию за свои квадратные метры? Жители аварийного дома настаивали на повторных переговорах, но чиновники отказались с ними встречаться и снова обсуждать этот вопрос. Согласно последней информации, сегодня жители направились в Кабмин – требовать справедливого решения своего вопроса. Люди планировали попасть на прием к Абиду Шарифову, но как сказали в Кабмине, «вице-премьер настолько сильно занят, что никак не сможет вас принять». На вопрос жителей, когда приблизительно у А. Шарифова будет «окно», чтобы прийти к нему еще раз, людям ответили, что «не в курсе, А. Шарифов будет занят очень долго». Но прошение, тем не менее, приняли.

Отметим, что у жителей аварийного дома №43 остается в запасе всего 2 дня, после чего их имущество будет погребено под развалинами. И, конечно же, никто из них не верит, что за 2 дня будет решен вопрос денежной компенсации.

Издание Minval.az следит за ситуацией и будет оповещать читателей о дальнейшей судьбе жителей злосчастного дома.

Яна Мадатова

Minval.az