Актер, лауреат премии «Оскар», поклонник комиксов Николас Кейдж все-таки сыграет Супермена, передает «Газета».

В 1990-х годах Кейдж должен был сниматься в этом образе у режиссера Тима Бертона. Фильм так и не появился, зато история его создания стала голливудской легендой.

Теперь артист получил возможность вернуться к персонажу — он озвучит его в анимационной ленте «Юные титаны, вперёд!».

Кейдж — один из самых известных фанатов Супермена. В его коллекции есть редкие комиксы, а одного из своих сыновей он назвал в криптонским именем супергероя Кал-Эл.

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