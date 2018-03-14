Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах прогнозируется слабый туман, возможен моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся днем умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 7-11, в Баку ночью ожидается 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем — 50-55%.

15 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и восточных районах возможны дожди. В отдельных местах прогнозируется туман. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az