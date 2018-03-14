Ангела Меркель избрана на четвертый срок в качестве канцлера Германии. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, кандидатуру Меркель поддержали 364 депутата бундестага.

«Против» проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.

Minval.az