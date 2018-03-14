Ангела Меркель избрана на четвертый срок в качестве канцлера Германии. Об этом сообщает DW.
Как сообщается, кандидатуру Меркель поддержали 364 депутата бундестага.
«Против» проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.
Minval.az
Дата: 2018/03/14 13:11
Раздел: Важно
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