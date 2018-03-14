«С целью установления в соответствии с международными стандартами размера материального ущерба, нанесенного Азербайджану и его гражданам в результате оккупации Арменией азербайджанских земель, была назначена судебная экспертиза. По предварительным подсчетам, размер материального ущерба составляет 818 миллиардов 880 миллионов долларов США».

Об этом на научно-практической конференции, посвященной 100-летней годовщине геноцида азербайджанцев, заявил начальник Отдела специальных расследований Военной прокуратуры Эмиль Тагиев. Он сказал, что до сегодняшнего дня были доказаны предусмотренные в статьях 103 (геноцид), 107 (депортация), 113 (насилие), 115 (нарушение военных законов и обычаев), 116 (нарушение международных гуманитарных норм во время вооруженного конфликта) УК Азербайджана преступления 39 лиц в связи с Ходжалинским геноцидом, 12 лиц – в связи с геноцидом в Гарадаглы Агдамского района, 12 лиц – в связи с геноцидом в Баганис-Айрым, 9 лиц – в связи с геноцидом в Мешали, 47 лиц – в связи с геноцидом в поселке Керкиджахан, 35 лиц – в связи с фактами насилия, 3 лиц – в связи с фактами терроризма, 133 лиц – в связи с фактами бандитизма, умышленного убийства и других преступлений, в целом 296 лиц. Эти лица были привлечены в качестве обвиняемых.

«В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Соответствующие документы по розыску этих лиц были переданы в Национальное бюро Интерпола и Министерство внутренних дел», — приводит его слова АПА.

По словам начальника отдела, в ходе расследования было осуществлено более 75 000 следственных действий: «Среди них допросы почти 25 000 человек, признанных в качестве потерпевших и правопреемников потерпевших, около 6 000 человек были допрошены в качестве свидетелей. 18 236 человек были признаны гражданскими истцами. Проведено более 1000 различных видов экспертиз. В настоящее время продолжается работа по выявлению и привлечению к ответственности других лиц, организовавших и совершивших эти преступления».

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