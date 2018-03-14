«VI Глобальный форум, который состоится в Баку, предотвратит клеветническую кампанию, проводимую в мировом масштабе в отношении Азербайджана. У приехавших в Баку мировых лидеров останутся об Азербайджане наилучшие воспоминания».

Об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов. Его слова приводит агенство АПА.

Он отметил, что форум соберет известных деятелей и политиков со всего мира, которые обсудят актуальные вопросы современности: «Мировые лидеры смогут убедиться, что Азербайджан является демократической, развитой и образцовой страной. Этими впечатлениями они поделятся в своих странах. Мы познакомим их не только с творчеством великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, но и представим его как политика и выдающегося общественного деятеля своей эпохи».

15-17 марта в Баку пройдет VI Международный глобальный форум. В работе форума примут участие президенты, экс-президенты, главы правительств и политики со всего мира.

Minval.az