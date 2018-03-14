Впервые иранская авиакомпания «Iran Air», также известная как «Homa», объявила о наборе на работу женщин-пилотов, сообщает Iran.ru, ссылаясь на генерального директора компании Фарзане Шарафбафи.

Авиакомпания публикует рекламу вакансий для найма новых пилотов ежегодно. Главной особенностью рекламы в этом году является возможность найма летчиков-женщин, — заявила Шарафбафи.

Примечательно, что пять топ-менеджеров «Iran Air» являются женщинами, кроме того, в «Хоме» работают около 1780 женщин еще 4000 трудятся в дочерних компаниях и агентствах авиаперевозчика. Как сообщила Фарзане Шарафбафи, около 16% женщин, работающих в «Хоме», входит в число чиновников среднего звена.

«Для нас очень важно иметь женщин-пилотов среди наших сотрудников», — подчеркнула гендиректор. Одним из основных критериев измерения уровня развития страны является то значение, которое оно придает женщинам, уверена она.

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