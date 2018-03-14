«Уже 3 месяца как Министерство налогов временно приостановило проверки и работает над внедрением более эффективных механизмов налогового контроля».

Как передает АПА, об этом сообщил заместитель министра налогов Сахиб Алекперов. «Цель Министерства налогов – не проводить проверки, а применять новые подходы в системе контроля и повысить качество и эффективность налоговых проверок. Количество налоговых проверок будет еще более сокращено. Но это не означает, что не будет никакого налогового контроля, так как налоговые органы могут выявлять рискованных налогоплательщиков дистанционно. Чтобы избежать будущих инспекций и санкций, предприниматели должны устранить нарушения в своей деятельности. Проверки будут проводиться для расследования деятельности рискованных налогоплательщиков в соответствии с требованиями закона».

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