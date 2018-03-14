Все члены правящей Республиканской партии Армении, оппозиция, политологи, политтехнологи на 100% уверены в том, что после 9 апреля Серж Саргсян станет премьер-министром. Об этом свидетельствуют все действия, открытые заявления и полупрозрачные намеки, пишет news.am со ссылкой на газету «Паст».

«Однако, согласно нашим источникам, данный вопрос окончательно не решен. Более того, наш источник утверждает: в самых верхах (причем не только Армении) обсуждается вариант того, что Сержа Саргсяна назначат министром обороны. Так или иначе, руководитель правящей партии будет самым влиятельным человеком в стране, даже если станет главой Минобороны. Но этот вопрос связан с трудностями. Если эта версия станет реальностью, то надо будет разработать механизмы назначения кадров. К примеру, если глава Правительства не будет согласен с назначением того или иного лица на должность министра, то как будет решен этот вопрос? Так или иначе, а в верхах ищут данные механизмы», — отмечает «Паст».

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