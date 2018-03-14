Продажа российского оружия Азербайджану, была осуществлена в рамках договоренностей, достигнутых до апреля 2016 года. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о том, что Россию возмущает факт продажи оружия Украине, между тем это не мешает ей продавать оружие на сумму 5 млрд долларов Азербайджану, при этом являясь стратегическим партнером Армении.

«Первое, что я хотел бы подчеркнуть, что в таких случаях речь идет о конфликтах, находящихся в горячей фазе, в частности, как в Украине, где стреляет оружие. К счастью, Нагорно — Карабахский конфликт, в такой фазе не находится. Мы все понимаем, что ситуация взрывоопасная, и события апреля 2016 года, еще одно подтверждение этих трагичных событий. Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать, в соответствии с положениями этих контрактов. Но, это ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем не будет воспроизводиться в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений»,- отметил Косачев в комментарии news.am.

Minval.az