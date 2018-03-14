В Катаре подписан первый контракт на поставку новых турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые эффективно применяются для борьбы с терроризмом, передает Анадолу.

БПЛА Bayraktar TB2 поступили на вооружение ВС и МВД Турции в 2015 году. Они активно использовались во время операции «Щит Евфрата» и применяются в ходе операции «Оливковая ветвь».

Контракт на поставку турецких беспилотников подписан в рамках Международной военно-морской выставки и конференции в Катаре (DIMDEX-2018).

В соответствии с контрактом, подписанным между Турцией и Генштабом ВС Катара, Анкара в течение года поставит в Доху шесть ударных беспилотников Bayraktar TB2, три наземные станции управления БПЛА и симулятор для обучения обслуживающего персонала.

Кроме того, ВС Катара будет передан Центр управления БПЛА и разработанная в Турции программа сетевого мониторинга и архивирования данных.

В соответствии с контрактом, инженеры и инструкторы Bayraktar подготовят группу катарских специалистов по управлению и обслуживанию БПЛА.

БПЛА Bayraktar TB2 является одной из последних разработок оборонной промышленности Турции.