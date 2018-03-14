Армянское издание разнесло режим Саргсяна в пух и прах

«Карабахский клан» правит беспрерывно в Армении уже более 21 года. Наверное, не стоит перечислять все беды, которые принесли армянскому народу Кочарян и Саргсян, которые в 1998 году с благословления Кремля свергли Левона Тер-Петросяна и завладели властью. Хотя экс-президент Тер-Петросян занимал более рациональную позицию по карабахскому вопросу и значительно приблизился к поэтапному урегулированию.

Этот план урегулирования соответствовал интересам двух находящихся в состоянии конфликта народов, и самое важное, давал шанс Армении избавиться от зависимости от России и стать независимой по-настоящему, нормально развиваться в условиях мира.

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К сожалению, тогда действующие по указке Кремля армянские тетеревятники, «полевые командиры» и Ходжалинcкие преступники – тогдашние премьер-министр Роберт Кочарян и министр обороны Серж Саргсян не позволили этого сделать ради власти и групповых интересов. В результате урегулирование конфликта затянулось на неопределенное время, армяне столкнулись с новыми лишениями, муками, более тяжелыми жизненными условиями, бесконечным потоком гробов с солдатами, массовой эмиграцией, жестким режимом блокады, сильной зависимостью от России.

Этот этап еще не закончился. Он будет продолжаться по мере продления Саргсяном своего режима. Кстати, тогда Левон Тер-Петросян в связи с Карабахом употребил такое выражение «Если мы сейчас не возьмем предложенное нам (Армении – ред.), то потом будем умолять, потому что Армения будет все больше ослабевать».

Армянские эксперты в последнее время все чаще стали это признавать, особенно на фоне того, как Серж Саргсян готовится в апреле стать премьер-министром и продлить «жизнь» «Карабахского клана».

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«Мы давно живем под правлением абсолютных кремлевских кукол. Тех самых, которые грабят Армению, фальсифицируют любые выборы, вынудили уехать огромное число трудоспособного населения», — говорится в статье на сайте armenianreport.com.

В статье далее говорится: «Нет никакой разницы между периодом правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Они оба выполняли одну и ту же функцию — ставленников Кремля. Изменились лишь условия, ситуация в мире. И то, что еще вчера воспринималось, как неизбежное зло, которое поможет нам обезопасить себя от все более наглеющего и бряцающего оружием соседа, сейчас воспринимается совсем иначе. При этом, они могли хотя бы не озвучивать своих планов. Теперь, озвучивают. «После развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, – за границей ее так и называли, Советская Россия, – если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8 процента территории, 48,5 процента населения, 41 процент валового общественного продукта, 39,4 процента промышленного потенциала (я обращаю внимание, почти половину), 44,6 процента военного потенциала…»., заявил Путин. И это на самом деле серьезный поворот, который якобы «не заметили» наши провластные СМИ и, естественно, руководство страны. Они делают вид, что «не понимают» того, что полтора десятка стран, возникших на месте СССР, могли признавать свое советское прошлое, сторониться его или и вовсе объявлять оккупацией, но при этом никому из российского руководства не приходило в голову объявить эти территории – российскими. Они притворяются, что «не понимают» — для Кремля теперь это все неактуально. Согласно Путину Советский Союз не был союзом, а все это время он был Россией. А все бывшие республики – включая Армению – были землями, право собственности на которые было у Кремля. Не федерация. Не конфедерация. Россия. От Вильнюса до Самарканда. От Бишкека до Львова. От Таллина до Еревана».

Далее издание привлекает внимание к состоянию Армении и ее населения и задается вопросом:

«Насколько сложно будет России реализовать свои планы в отношении нашего государства?

Ответ очевиден — это очень не сложная для нее задача. При наличии 102-ой военной базы в Гюмри, а также своих пограничников, на само существование и работу которых тут дали согласие наши правители. Те самые, которые давно уже смирились с фактической реализацией планов Путина в отношении Армении. Осталось дождаться юридического оформления утраты нашей независимости. Это, друзья мои, не домыслы. Это то, к чему стремится Россия и чего она легко достигнет, через своего ставленника Сержа Саргсяна. Который, как это правильно признал наш бывший министр внутренних дел Ашот Манучарян, уже давно ничего не решает. В таком же статусе находится и правящая Республиканская партия Армении.

Тот же статус будет и у назначенного на роль президента Армена Саркисяна. Согласится на все и министр обороны. Оппозиция слаба, и ей не доверяют. Гражданское общество подконтрольно, а подавляющее большинство людей просто заняты сведения концов с концами и даже ненавидят эту власть настолько, что готовы на реализацию российского сценария, если им поднимут пенсии и зарплаты. Таков он — честный расклад. И не верьте никому, кто скажет, что ситуация иная», — подчеркивается в статье.

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Это признание армянского издания проливает свет на нынешнее тяжелое политико-экономическое положение страны, опасный уровень, на котором находится национальная безопасность, а также на то, как «Карабахский клан» уже 20 лет верну служит официальной Москве и уже не скрывающему намерения возродить СССР Путину. Это означает, что в карабахском вопросе Азербайджану все больше придется считаться с Россией. Несмотря на некоторые реверансы Еревана в сторону Запада, российский фактор оказывает на Армению сильное влияние…

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