Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес во вторник, 13 марта, предложил внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, пишет Washington Еxaminer.

Причиной тому стало отравление в Великобритании бывшего росийского разведчика Сергея Скрипаля.

Менендес заявил, что после отравления брата Ким Чен Ына в Малайзии администрация Трампа уже назвала КНДР страной-спонсором терроризма и нужно рассмотреть вопрос, может ли это определение применяться к России.

В список стран-спонсоров терроризма на данный момент входят Иран, Сирия, Судан и КНДР.

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