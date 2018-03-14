В Армении вчера с рабочим визитом находилась делегация Комитета Совета Федерации по международным делам во главе с Константином Косачевым. Как сообщает ереванская газета «Жаманак», по просьбе россиян в армянском парламенте сменили зал для совместного заседания комиссий. Русские хотели не зал с рядами кресел, а «круглый стол», чтобы видеть друг друга, пишет газета.

Напомним, что в прошлом году в ООН представитель России обратился к коллеге из США с требованием: «В глаза мне смотри, что ты глаза отводишь». Видимо, сейчас пришло время армянским парламентариям посмотреть в глаза русским.

Как пишет Жаманак, в ходе закрытого совместного заседания русские пытались уговорить армянских коллег выступать против США единым фронтом. Не исключается, что российские депутаты сделали «строгий выговор» армянским коллегам за визит в США.

Косачев на встрече со спикером Балояном отметил, что Армения для России – особый союзник, грани контактов и повестки дня зачастую совпадают. Он отметил, что в повестку дня заседаний включены многочисленные вопросы безопасности, стратегического партнерства и межпарламентского сотрудничества двух стран.

«В США бытует обоснованное мнение, что армяне в Америке отстаивают интересы русских, соответственно, отношение к ним такое же, как к русским. Косачев – опытный дипломат и политик, и не случайно он заставил армян «не отводить глаза», отмечает «Лрагир».